Проект о запрете иноагентам заниматься просвещением в России рассмотрят в марте

Депутаты Госдумы в марте рассмотрят законопроект, полностью запрещающий иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Об этом заявил председатель думской комиссии по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев.

По его словам, после остановки финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) многие организации-иноагенты призвали Евросоюз поддержать их программы.

Они попросили направить деньги на проекты в области ценностей демократии, независимых СМИ, ЛГБТ* и либерализации наркотиков, подчеркнул парламентарий.

«Данный факт наглядно подтверждает необходимость введения законодательного запрета на осуществление иностранными агентами просветительской деятельности вне зависимости от того, в отношении каких лиц она осуществляется, детей или взрослых», — объяснил он.

Ранее в Госдуму внесли проект, предусматривающий штрафы в 500 тысяч рублей за невыполнение законных требований Минюста.

Инициатива позволит заочно привлекать к ответственности иноагентов, которые живут в другой стране, но нарушают российские законы.