Список иноагентов пополнили социолог Лев Гудков и экс-дипломат Борис Бондарев

Бывший директор социологической службы «Левада-Центр»* Лев Гудков* и добровольно покинувший пост советника представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев* пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции .

Также в реестр вошли главный редактор белгородского издания «Пепел» Никита Парменов, блогер и публицист Алексей Кунгуров*, а также журналист и военный эксперт Сергей Ауслендер*.

Причинами попадания в реестр иностранных агентов Минюст назвал распространение недостоверной информации о политике и решениях российских властей.

Всех, кроме Ауслендера*, обвинили в выступлениях против проведения специальной военной операции. Аргумент о формировании негативного образа российской армии использовали против всех кроме Льва Гудкова*.

В Минюсте добавили, что Борис Бондарев*, Алексей Кунгуров* и Никита Парменов* проживают за границей.

Также из реестра убрали ООО «Журналист — иностранный агент» в связи с его ликвидацией.

На этой неделе глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал внести в список иностранных агентов основателя и лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. По мнению активиста, артист негативно высказывался о специальной военной операции.

*Признан в России иностранным агентом. .