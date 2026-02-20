Список иноагентов пополнили политолог Кынев и писатель Севриновский

Политолога Александра Кынева, писателя Владимира Севриновского, журналиста Аурена Хабичева и блогера Алексея Черемушкина внесли в список иноагентов. Об этом сообщил сайт Минюста.

Также в реестр добавили организацию European Youth Forum**.

На прошлой неделе иноагентами признали пять физических лиц и две организации. В список вошли журналистки Марина Лацинская*, Мария Охримовская*, Галина Сидорова*, украинский активист Михаил Орешников*, проект «Открытое пространство»** и сетевой ресурс Agentura.ru**.

Лацинская* создавала материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространяла фейки о российском руководстве, критиковала СВО и пропагандировала ЛГБТ-отношения***.

Орешников*, помимо аналогичных нарушений, состоит в неонацистском объединении.