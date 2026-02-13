В список иноагентов добавили Лацинскую, Орешникова и Agentura.ru

Минюст обновил список иноагентов, добавив в него Лацинскую и Орешникова

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список включили пять физических лиц и две организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иноагентами признали Марину Лацинскую*, Михаила Орешникова*, Марию Охримовскую*, Галину Сидорову*, проект «Открытое пространство»** и сетевой ресурс Agentura.ru**.

По данным Минюста, Лацинская* участвовала в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространяла фейки о решениях властей, выступала против спецоперации и пропагандировала ЛГБТ-отношения***. Орешников*, помимо аналогичных нарушений, состоит в неонацистском объединении, также находится за пределами России.

Охримовскую* внесли в реестр за распространение недостоверных сведения о ВС России, сотрудничество с нежелательной организацией, Сидорову* — за то, что она выступила соучредителем нежелательной организации и распространяла фейки о российской армии.

«Открытое пространство»** публиковало материалы иноагентов и недостоверную информацию о политике властей, а Agentura.ru** распространял фейки о ВС России, выступал против спецоперации, его сооснователи — иноагенты, руководство из-за границы.

Из реестра исключили основателя Zenden Андрея Павлова из-за утраты признаков иноагента и Благотворительный фонд развития филантропии — из-за ликвидации.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Организации внесены в перечень нежелательных в России

***Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.