Спикер Сокол призвал обеспечить прозрачность распределения квот на добычу угля в Хакасии

Спикер хакасского парламента Сергей Сокол заявил о необходимости справедливого распределения квот на добычу угля между местными компаниями. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Власти Хакасии определились с объемом добычи угля до конца года — 10 миллионов тонн. На совещании с Минэнерго были рассмотрены ключевые вопросы развития отрасли, руководил которым директор департамента угольной промышленности ведомства Петр Бобылев.

Сокол подчеркнул, что распределение утвержденных объемов между угледобывающими предприятиями республики должно быть максимально прозрачным. По его словам, работа ведется в соответствии с поручением президента России и направлена на стабилизацию ситуации в угольной отрасли.