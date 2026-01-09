Спецтехнику и рабочих направили на уборку снега в Лобне

В Лобне для уборки снега задействовали около 50 единиц техники, работа идет полным ходом. Об этом 360.ru рассказал начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства городского округа Магомед Алиев.

«По сравнению с прошлым годом снега намного больше, но мы справляемся», — подчеркнул он.

Повышенное внимание уделяют региональным и муниципальным дорогам, подходам к социальным объектам и железнодорожной станции, дворовым территориям и общественным пространствам.

По словам Алиева, техника выходит на улицы с 5:00, с 6:00 — дворники. Когда идет снегопад, бригады выходят работать и ночью.

В администрации Лобни провели совещание с руководителями управляющих компаний, коммунальных и дорожных служб. Участники разработали детальный план действий по оперативному устранению последствий непогоды и перевели технику и персонал в круглосуточный режим работы.

Сильный снегопад начал идти в Подмосковье из-за циклона «Фрэнсис». Чтобы устранить последствия снежного шторма, на расчистку улиц вывели более 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысячи единиц техники.