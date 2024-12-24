Спецпроект о волонтерах Московского НПЗ запустили в столице

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» запустил спецпроект «Доброе дело — каждой семье!», посвященный волонтерам Московского НПЗ. В нем подведут итоги Года семьи и сделанных за это время добрых дел.

За уходящий год благодаря программе «Родные города» сотни семей получили душевное тепло, новые знания и возможности. Ученики начальной школы в Капотне высадили более 60 саженцев деревьев и кустов в рамках программы озеленения района. Волонтеры вместе со школьниками и воспитанниками социального центра каждую весну выпускают в пруд семью белых лебедей, зимующих в специальном вольере.

А многие инициативы придумывают сами работники завода. Один из таких проектов — «Добрая лошадь», позволяющий детям из социально незащищенных семей попробовать себя в верховой езде.

Узнать подробнее о добрых делах можно на официальном сайте проекта.