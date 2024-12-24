Спецпроект о волонтерах Московского НПЗ запустили в столице

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» запустил спецпроект «Доброе дело — каждой семье!», посвященный волонтерам Московского НПЗ. В нем подведут итоги Года семьи и сделанных за это время добрых дел.
За уходящий год благодаря программе «Родные города» сотни семей получили душевное тепло, новые знания и возможности. Ученики начальной школы в Капотне высадили более 60 саженцев деревьев и кустов в рамках программы озеленения района. Волонтеры вместе со школьниками и воспитанниками социального центра каждую весну выпускают в пруд семью белых лебедей, зимующих в специальном вольере.
А многие инициативы придумывают сами работники завода. Один из таких проектов — «Добрая лошадь», позволяющий детям из социально незащищенных семей попробовать себя в верховой езде.
Узнать подробнее о добрых делах можно на официальном сайте проекта.
Жителям Можайска напомнили правила безопасности на ж/д объектах
Два волонтера из Лобни стали призерами розыгрыша ко Дню добровольца
«Политическая провокация». За многоженство призвали наказывать рублем
Темой совещания Медведева в Уфе станет отбор россиян на военную службу
За спасение сухогруза Ursa Major будет отвечать российский военный корабль
Уровень принятия беженцев сильно упал в Германии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте