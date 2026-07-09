Специальные Центры содействия населению начали работать в Крыму

В Республике Крым для поддержки населения в условиях режима чрезвычайной ситуации и периодических отключений электроэнергии начали работу специальные Центры содействия. Об этом написал «Крым 24» .

Как сообщил советник Главы Республики Олег Крючков, эти пункты уже функционируют в Армянске, Красноперекопске, Раздольном и Евпатории. Учреждения работают ежедневно, обеспечивая граждан возможностью бесплатно зарядить мобильные устройства, воспользоваться интернетом через генераторы, получить доступ к питьевой воде и аптечкам первой помощи.

Кроме того, центры предоставляют актуальную информацию об обстановке в регионе, а также принимают на временное ответственное хранение жизненно важные лекарства, требующие низкой температуры, такие как инсулин — при условии наличия заводской упаковки и регистрации в журнале приема. Создание такой инфраструктуры призвано минимизировать бытовые трудности жителей на фоне повреждения энергетической инфраструктуры полуострова.