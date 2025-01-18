Специалисты завершили экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Shaman

Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря известного певца Ярослава Дронова (Shaman), главы пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«Экспертизу провели», — сказал он.

О смерти Коробкова-Землянского в своей квартире в возрасте 40 лет стало известно в ноябре 2024 года. Церемония прощания с Коробковым-Землянским состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом формате.

Проститься с журналистом пришли его друзья, близкие и коллеги, в том числе сам Дронов, народный артист России Игорь Матвиенко, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и певица Юта.

Ранее в Сети появились кадры с церемонии погребения пресс-секретаря певца Шамана.