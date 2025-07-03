Специалисты приступили к разработке ГОСТов для заменителей грудного молока

Росстандарт и Госстандарт Белоруссии объявили о совместной работе над новыми государственными стандартами для детского питания. Документ о сотрудничестве был подписан руководителями ведомств 26 июня в ходе XII Форума регионов России и Белоруссии, который проходил в Нижнем Новгороде, написала Общественная Служба Новостей .

Руководитель испытательной лаборатории ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова поделилась информацией о том, что в скором времени в России появятся качественные и безопасные детские смеси.

«Самое главное — это ингредиенты и компоненты, из которых производились продукты специализированного питания, в том числе детского, особенного там, где идут заменители грудного молока. <…> Сейчас разрабатываются стандарты на отдельные компоненты — изолят молочного белка, мицеллярный казеин, который добавляется в основу любого функционального питания», — сообщила она.

По словам Юровой, цель новых стандартов — установить требования к функциональным компонентам, поступающим на территорию России.