Специалисты подсчитают ущерб от терактов ВСУ на Крымском мосту

Константинов: в регионе начнут подсчеты ущерба от терактов на Крымском мосту

В Крыму посчитают ущерб от терактов на мосту. Работу организуют на высоком уровне. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости» .

«Мы приступим к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов», — отметил он.

Константинов уточнил, что после терактов украинских боевиков меры безопасности на переправе усилили. Он заметил, что виновники происшествий не особо скрываются. Их ждет неминуемое справедливое наказание, резюмировал глава крымского парламента.

Украина дважды атаковала Крымский мост. Первый раз это случилось в октябре 2022 года. Второй теракт произошел ровно год назад — 17 июля 2023 года.

Об усилении досмотра на подъездах к Крымскому мосту сообщал министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, эта мера необходима в разгар сезона.