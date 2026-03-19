Специалисты Чикагского университета установили, что метформин может защитить от возрастной макулярной дегенерации

Специалисты Чикагского университета установили, что метформин способен снизить риск развития одной из тяжелых форм возрастной макулярной дегенерации — заболевания, которое может привести к потере зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале Ophthalmology Retina .

Ученые проанализировали данные 22 205 пациентов с недавно диагностированной неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией и сравнили их с данными 22 126 человек без этого заболевания. В ходе исследования выяснилось, что прием метформина снижает вероятность появления болезни примерно на 16%, написал «Ридус».

При употреблении умеренных суммарных доз препарата защитная функция проявляется наиболее заметно. Аналогичная тенденция была выявлена и среди пациентов с диабетом: у тех, кто принимал метформин, риск развития заболевания глаз оказался ниже.

Специалисты отмечают, что макулярная дегенерация остается одной из основных причин потери зрения у пожилых людей. Метформин, благодаря своей широкой доступности и относительно низкому риску побочных эффектов, может стать перспективным средством для профилактики или замедления этого заболевания. Однако для окончательного подтверждения его эффективности требуются дополнительные исследования.