Специалист по этикету Коломацкая напомнила, что в некоторых странах чаевые могут быть оскорбительны

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая поделилась с «Москвой 24» советами, как соблюдать правила поведения во время отпуска. Она отметила несколько распространенных ошибок, которых следует избегать.

Коломацкая подчеркнула, что важно помнить о правилах поведения в ресторанах со шведским столом. Она советует не толкаться и не нависать над блюдами, а также не класть на тарелку слишком много еды. Лучше брать понемногу и подходить несколько раз, чтобы не оставлять еду несъеденной.

По словам эксперта, в некоторых странах чаевые могут быть оскорбительны или просто не нужны, например, в Китае, Корее и Японии. В других странах принято давать чаевые носильщикам, горничным и сотрудникам экскурсий.

Коломацкая также отметила, что не стоит ходить в уличной обуви по номеру и купаться в бассейне в уличной одежде. Это может быть неприятно для других гостей и неуважительно по отношению к труду уборщиц.

Кроме того, специалист по этикету напомнила, что не стоит занимать шезлонги полотенцами с раннего утра, а затем уходить на завтрак. Это считается дурным тоном на отдыхе.