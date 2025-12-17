Специалист по этикету Богачева допустила пропуск корпоратива, если компания проводит его неофициально

Специалисты отмечают резкий рост стоимости новогодних корпоративов. Ситуация осложняется тем, что многим работникам неудобно открыто высказывать нежелание идти на корпоратив, опасаясь осуждения коллег или руководства. Эксперт по вопросам этикета Екатерина Богачева поделилась с «Вечерней Москвой» рекомендациями, как корректно откланяться от подобного мероприятия.

Прежде всего, нужно понимать разницу между корпоративами разного типа. Если компания решила организовать собственный вечер, оплатив все расходы, считается невежливым игнорировать подобное предложение. Ведь предприятие уже вложило значительные средства в подготовку праздника. Тем не менее, Богачева допускает пропуск торжества, если компания проводит его неофициально, и оплата ложится на плечи сотрудников, написал сайт «7Дней».

Тем, кому действительно хочется воздержаться от визита на корпоратив, эксперт рекомендует мягко объяснить ситуацию коллегам, подчеркнув наличие других обязательств, например, приобретенных билетов на спектакль или запланированного семейного ужина. Следует избегать излишне подробных оправданий и прямой критики организационных аспектов мероприятия. В идеале лучше прийти на короткий промежуток времени, чтобы лично поблагодарить организаторов и провести немного времени в кругу коллектива.