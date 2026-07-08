Специалист по безопасности Тихоненко призвала не прятаться в грозу под деревом

Специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко предупредила о распространенных ошибках, которые люди совершают во время грозы. Одной из самых частых она назвала попытку спрятаться под деревом, написал Nashgorod.ru .

По ее словам, дерево — это высокий объект с влажной древесиной и корой, который может привлечь разряд молнии. Если человек будет находиться рядом со стволом дерева, он рискует попасть под поражение. Поэтому прятаться под одиноко стоящим деревом во время грозы категорически нельзя, добавил RT.

Тихоненко также отметила, что опасно оставаться в воде, находиться в лодке, стоять рядом с металлическими конструкциями и линиями электропередачи. Если гроза застала человека на природе, нужно как можно быстрее покинуть открытое пространство и найти капитальное укрытие или машину.

«Молния не целится в человека. Но каждый раз, когда мы остаемся с удочкой посреди озера, прячемся под деревом или продолжаем работать на открытом участке во время грозы, мы сами повышаем риск», — подчеркнула специалист.