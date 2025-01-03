Спасатели убрали приплывшее к Севастополю мазутное пятно

Спасатели убрали небольшое пятно мазута, которое обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«На место выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации», — уточнил он.

Развожаев также рассказал, что на пляже Серебряный в Балаклаве выявили единичные мелкие пятна мазута, они были в водорослях и на камнях. Работы на пляже ведут сотрудники Севприроднадзора. Они продолжают мониторить ситуацию и обследовать всю береговую линию.

Губернатор напомнил, что в государственном ветеринарном центре открыли пункт приема птиц. В пятницу туда доставили трех птиц.

Ранее стало известно, что, попавший в море после крушения танкеров в Керчи мазут добрался до Севастополя. Пятно обнаружили на вдохе в Балаклавскую бухту. Также птиц в мазуте нашли в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.