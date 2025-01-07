Спасатели рассказали о службе животных в МЧС

Более 300 котов и собак служат в частях МЧС России

В частях МЧС России служат более 300 котов и собак. Об этом сообщили в департаменте информационной политики министерства.

Также на службе у спасателей есть рыбки, белки и черепахи. Животные выполняют важную задачу — они дарят поддержку и тепло, помогают спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

Каждый день на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи», который назвали в честь тюменского кота-пожарного Семена.

«В начале это был исключительно кошачий отряд, но со временем в нем стали появляться и другие животные», — рассказали в МЧС.

В конце декабря коту Толику из 89-й пожарной части Управления МЧС по Юго-Восточному административному округу Москвы присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы.