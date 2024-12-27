Коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика

Коту Толику, талисману 89-й пожарной части Управления МЧС по Юго-Восточному административному округу Москвы, присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«За годы службы котик завоевал сердца огнеборцев, став их верным другом и талисманом», — подчеркнули в МЧС.

Каждый день животное посещает разводы караулов, встречает и провожает пожарных. Коту уже сделали миниатюрные погоны, а в скором времени сошьют форму.

В марте кот Кузя, которого когда-то подобрал на улице один из членов избирательной комиссии, стал наблюдателем на выборах президента на участке в поселке Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе. Его хозяин рассказал, что питомец поднял настроение многим пришедшим на голосование.