Врач Тян предупредил о рисках заражения кишечными инфекциями во время купания в теплых водоемах
В летний сезон купание в водоемах может представлять опасность для здоровья. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института Пирогова Анатолий Тян в беседе с KP.RU предупредил о рисках, связанных с инфекциями в жару.
По словам врача, в жаркую погоду бактерии размножаются быстрее, особенно если температура воды превышает 25 градусов. Даже в бассейнах снижается эффективность хлора, что увеличивает вероятность заражения.
Среди основных рисков — кишечные инфекции. Заглатывание воды может привести к заражению энтеровирусом, ротавирусом, гепатитом А, дизентерией и сальмонеллезом.
Теплая вода также способствует распространению кожных и грибковых заболеваний, таких как микоз, церкариоз («зуд купальщика»), вирусные бородавки и контагиозный моллюск. Кроме того, есть риск подхватить отит или конъюнктивит.
Доктор порекомендовал купаться только в утвержденных местах, избегать заглатывания воды, использовать репелленты от насекомых, если рядом есть стоячие водоемы, и носить пляжную обувь.