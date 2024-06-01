Спасатели предложили узаконить право иностранцев пользоваться убежищами
МЧС России предложило разрешить иностранцам пользоваться убежищами
Иностранцы, которые находятся в России, могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны при ЧС и военном положении. Проект постановления правительства опубликовали на сайте нормативных актов.
Автором инициативы выступило МЧС.
«Проектом предлагается ввести термин „население“, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства», — указали в документе.
В действующей редакции говорится, что убежища применяют для защиты населения, но сам термин «население» не объясняется.
Ранее МЧС предложило создать мобильные убежища модульного типа от всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического.