Спасатели предложили узаконить право иностранцев пользоваться убежищами

МЧС России предложило разрешить иностранцам пользоваться убежищами

Фото: РИА «Новости»

Иностранцы, которые находятся в России, могут получить право пользоваться убежищами гражданской обороны при ЧС и военном положении. Проект постановления правительства опубликовали на сайте нормативных актов.

Автором инициативы выступило МЧС.

«Проектом предлагается ввести термин „население“, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства», — указали в документе.

В действующей редакции говорится, что убежища применяют для защиты населения, но сам термин «население» не объясняется.

Ранее МЧС предложило создать мобильные убежища модульного типа от всех видов современного оружия, в том числе ядерного и химического.

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