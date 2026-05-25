Спасатели обследовали труднопроходимые тропы тайги в поисках Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года. Спасатели осмотрели семь квадратных километров труднопроходимой местности в горах Кутурчинского Белогорья, сообщил отряд «Спасатель» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» .

«За прошедшие сутки спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали семь квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка», — уточнили в отряде.

Поиски ведутся в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Кроме того, краевые спасатели доставили к местам проведения поисков представителей Следственного комитета и добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт».

В отряде отметили, что пропавшие пока не найдены. Их поиски продолжаются.

Ранее журналисты aif.ru опубликовали результат работы нейросети, проанализировавшей все данные о поиске пропавших Усольцевых. ИИ выдал с вероятностью 85%, что семья не заблудилась, а могла пойти по навигатору, который повел их в пропасть.