Спасатели из Ленобласти примут участие в поисках останков воинов Красной Армии в Монголии

Специалисты Аварийно-спасательной службы Ленинградской области отправились в Монголию, чтобы участвовать в первом этапе совместного проекта с местными службами. Их цель — найти останки советских солдат, которые пропали без вести во время боев 1939 года на реке Халхин-Гол и озере Буир-Нур, написал «Петроград» .

Как сообщила пресс-служба ведомства, группа будет работать в течение двух недель, используя современное оборудование для поисковых работ. Основной задачей экспедиции является обнаружение и идентификация останков бойцов Красной Армии.

Руководить экспедицией будет Фонд сохранения культурного и исторического наследия «Связь времен и поколений». В проекте также участвуют представители посольства России в Монголии, Минобороны обеих стран, Пограничной службы и МЧС России и Монголии, Поискового движения России, а также научные сотрудники.