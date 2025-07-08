Спасатель Щетинин рекомендовал не пользоваться телефоном во время грозы

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал «Москве 24» о мерах безопасности во время грозы. По его словам, в это время не стоит подходить к окнам, прикасаться к металлическим предметам и пользоваться телефоном.

Щетинин рекомендует по возможности находиться в здании во время грозы. Если вы оказались дома, необходимо плотно закрыть окна и не подходить к ним близко. Существует риск, что в окна могут влететь слабо закрепленные конструкции, куски черепицы или ветки деревьев, так как грозовой фронт часто сопровождается сильным ветром.

Эксперт отметил, что в многоэтажках, оборудованных молниезащитой, можно не отключать электроприборы от питания. Однако на даче он советует выключить рубильник на время грозы.

Если гроза застала вас на природе, лучше постараться быстрее укрыться в капитальном сооружении. При этом идти до него следует быстрым шагом, но не бежать. Щетинин пояснил, что воздушная среда перед грозой электрически напряжена, и быстрое движение может возбудить электромагнитное состояние атмосферы, что может стать дополнительным фактором для поражения человека молнией.