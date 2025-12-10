Спасатель Щетинин призвал покупать только сертифицированную пиротехнику и фейерверки

Новый год в России — это время семейных торжеств и ярких праздников. Фейерверки и пиротехника становятся неотъемлемой частью новогодних гуляний, однако их использование требует соблюдения определенных мер безопасности. Заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин поделился с радио Sputnik рекомендациями по безопасному использованию пиротехники.

Прежде всего, важно убедиться в наличии сертификата на пиротехнику и гирлянды. Покупать такие товары следует только в специализированных магазинах или отделах крупных торговых сетей, написал «Петербургский дневник».

«Обязательно нужно обращать внимание на сертификат. Стоит посмотреть на целостность изоляции и проводов. Если обнаружили какие-то повреждения, то сразу исключить дальнейшее использование, то есть убрать», — пояснил эксперт.

Спасатель напомнил, что запуск пиротехники запрещен в жилых домах, высотных зданиях, под высоковольтными проводами, в ветреную погоду и в лесных массивах. Фейерверки следует запускать только на специально отведенных площадках, вдали от домов.

Для использования в домашних условиях подойдут бенгальские огни и хлопушки, купленные в специализированных магазинах. Важно следить за тем, чтобы искры не попадали на горючие жидкости и легковоспламеняющиеся предметы. После использования бенгальские огни следует остудить, поместить в сосуд с водой и только потом выбрасывать, подчеркнул специалист.