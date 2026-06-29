Спасатель Щетинин напомнил о правилах безопасности во время непогоды

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с радио Sputnik рассказал о мерах предосторожности во время дождя, гроз и молний.

Если непогода застала в городе, нужно как можно быстрее укрыться в ближайшем подъезде, кафе или магазине. В случае если человек находится в машине, из нее выходить не стоит, так как автомобиль считается относительно безопасным местом.

Во время грозы нельзя подходить близко к деревьям и выходить на опушку леса. Если вы купаетесь в воде, следует немедленно выйти на сушу и укрыться в стационарных помещениях. Спасатель подчеркнул, что не стоит пользоваться сотовым телефоном в такую погоду.

Если непогода застала в поле, нужно избавиться от металлических предметов, таких как телефон, зонтик, ключи, присесть на корточки, закрыть голову руками и ждать окончания грозы в небольшом углублении.

Щетинин также напомнил об опасности шаровых молний. Поскольку их природа до сих пор не изучена, при встрече с этим явлением лучше держаться как можно дальше. Траектория движения шаровых молний может быть непредсказуемой и не подчиняться обычным законам физики.