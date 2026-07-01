Спасатель Манаев рассказал, что при приближении смерча лучше всего спрятаться в подвале, погребе или убежище

Командир поисково-спасательного отряда «Партизан» Алексей Манаев дал рекомендации о том, что делать при приближении смерча. В беседе с aif.ru он подчеркнул: искать укрытие нужно немедленно.

В доме лучше всего спрятаться в подвале, погребе или убежище. Если вы находитесь в квартире, отойдите от окон и выберите место у внутренних стен — например, в коридоре, ванной или кладовой, написал RT.

На улице укройтесь в прочном здании, подземном переходе или естественных углублениях вроде оврага, канавы или кювета.

Алексей Манаев особо отметил, что пытаться уехать от смерча на автомобиле опасно для жизни — вихрь может перевернуть машину.

Если человека все-таки подняло в воздух, спасатель посоветовал сгруппироваться и защитить голову.