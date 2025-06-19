Спасатель Халилов посоветовал новичкам брать в сплав карту местности и фонарик

Начинающим путешественникам не стоит сразу отправляться в длительный поход по рекам, лучше выбрать короткие дневные сплавы, постепенно увеличивая продолжительность до двухдневных с ночевкой. Об этом сообщил эксперт по выживанию в экстремальных условиях и спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с News.ru .

Специалист рекомендовал выбирать для первых путешествий спокойные реки без сложных порогов. Отправляться в поход лучше вместе с опытными водными туристами. Они помогут избежать неожиданных ситуаций и поделиться знаниями, накопленными за годы практики.

«Для лагеря понадобятся палатка, коврик, спальный мешок. Нужно взять посуду, теплую одежду в виде флисовой кофты и легкой куртки, чтобы в лагере можно было спокойно сидеть и не мерзнуть, учитывая, что ночью температура падает. Также потребуются налобный фонарик», — предупредил спасатель.

По его словам, на телефон стоит заранее скачать оффлайн-карту местности, по которой планируется сплав. Халилов также посоветовал иметь при себе необходимое оборудование для лагеря: топор, ножовку, тент и веревки.