Спасатель Дударев призвал наращивать число инспекторов на воде для пресечения пьяного вождения

Президент Российского союза спасателей Алексей Дударев в интервью ИА НСН объяснил, почему водители гидроциклов и лодок продолжают нарушать правила с запретом на управление в пьяном виде.

По его словам, у граждан отсутствует понимание неотвратимости наказания, ведь МЧС не успевает следить за всеми нарушителями.

«К сожалению, единственные, кто может проверять документы безопасности на акватории, — это Государственная инспекция маломерных судов. Она может следить за ситуацией на воде, но многие приезжают на машинах с прицепами, а потом спускают лодки и гидроциклы и начинают гонять», — объяснил специалист.

Он также указал на проблему с нехваткой сотрудников. На взгляд спасателя, единственным эффективным решением может стать показательное наращивание числа инспекторов ГИМС.