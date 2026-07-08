Спасатель Дударев поддержал идею с проверкой экстремального туризма

Специалист подчеркнул, что главная проблема заключается в отсутствии обязательной регистрации туристических групп.

«У нас очень много людей, которые не являются специализированными гидами, водят туристические группы на свой страх и риск в горах или вулканах. Никто не знает, как была организована поездка, пока не случится какая-то беда», — отметил эксперт.

По его словам, в результате спасатели часто не могут оперативно прийти на помощь, так как не знают маршрута группы.