Спасатель Алешкин посоветовал вывешивать влажную ткань на окно, чтобы уберечься от дыма при лесных пожарах

Лесные пожары могут принести дым в города. Инструктор по выживанию школы «Волчица» Дмитрий Алешкин рассказал Life.ru , как защититься от гари и что сделать, чтобы обезопасить себя, своих питомцев и свое жилье.

По словам специалиста, для защиты квартиры от задымления можно использовать влажные ткани. Они вывешиваются на окна вместо штор и работают как фильтры, собирая на себя часть угарного газа и продуктов горения.

Для защиты органов дыхания Дмитрий Алешкин советует носить влажные марлевые повязки. Они помогают снизить воздействие дыма, особенно при повышенном содержании углекислого газа (CO₂). Однако, отмечает инструктор, такой способ не очень удобен.

С домашними животными ситуация сложнее: у большинства питомцев нет потовых желез, и в жару они дышат с открытой пастью, поэтому закрыть им рот повязкой невозможно.

Самым надежным способом защиты от дыма эксперт считает временный переезд. Он советует на время пожаров уезжать из города и центрального региона, например, в более спокойные места, такие как Урал, Байкал или другие районы Сибири.

«Конечно, можно закрываться влажными тканями и развешивать их на окнах, но на 100% это дым не уберет и создает дискомфорт в квартире: вместо красивых штор у вас висят мокрые простыни, которые собирают на себя гарь. Но, повторюсь, это лишь временная мера, а не панацея», — подчеркнул специалист.