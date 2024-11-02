Спаривание оленей стало причиной ЧС в Якутии

В Оленекском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия диких северных оленей. Об этом сообщил сайт kp.ru.
У животных начался период спаривания, так называемого гона. Дикие олени нападают на домашние стада и уводят самок в тундру.
«Уже пропали стада номер пять и три. Угроза нападения нависла над стадами номер один и два», — отметили авторы материала.
Для защиты стад в районе задействовали бригады специалистов. Им на помощь вызвали подкрепление — охотников и оленеводов. Некоторым из них специально пришлось прервать отпуск.
В Великобритании местная жительница попала в госпиталь после драки двух оленей. Она умудрилась застрять между рогами.
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