Женщина разнимала дерущихся оленей и застряла между рогами

Жительница Великобритании попала в госпиталь с травмами после драки двух оленей. Она умудрилась застрять между их рогами. Об этом сообщило Daily Mirror.

Все случилось несколько дней назад в деревне Коучс-Милл, графство Корнуолл. Около восьми утра в полицию поступила информация, что на дороге дерутся олени, а между ними застряла женщина.

Выяснилось, что пострадавшая решила помочь животным, которые сцепились рогами, но сама оказалась в необычной ловушке. Полицейские разняли оленей. Женщина получила травмы, медики доставили ее в ближайшую больницу.

После драки один из оленей убежал в лес, другой остался на месте и его осмотрел ветеринар. У животного никаких повреждений не выявили.

Ранее в Курганской области после столкновения машины с лосем погибли два человека. Иномарка сбила животное и врезалась в другую машину. Оба водителя скончались на месте.