Space.com: прогнозирование штормов станет быстрее благодаря ИИ
Использование искусственного интеллекта может значительно повысить точность и скорость прогнозирования штормовых нагонов, наиболее разрушительного элемента ураганов, сообщило онлайн-издание Space.com.
Традиционные физические модели, хотя и точные, требуют значительных временных затрат на вычисления, что затрудняет своевременное оповещение жителей прибрежных районов, написало радио Sputnik.
ИИ-модели, напротив, способны обрабатывать информацию о ветрах и атмосферном давлении намного быстрее. Они обучаются как на реальных исторических данных, так и на моделировании сценариев, что повышает их эффективность. Специалисты прогнозируют, что по мере расширения базы данных и совершенствования алгоритмов эта технология радикально изменит систему оповещения о штормовых нагонах, обеспечивая прибрежные населенные пункты более оперативными и точными прогнозами.