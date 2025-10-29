Space.com: прогнозирование штормов станет быстрее благодаря ИИ

Традиционные физические модели, хотя и точные, требуют значительных временных затрат на вычисления, что затрудняет своевременное оповещение жителей прибрежных районов, написало радио Sputnik.

ИИ-модели, напротив, способны обрабатывать информацию о ветрах и атмосферном давлении намного быстрее. Они обучаются как на реальных исторических данных, так и на моделировании сценариев, что повышает их эффективность. Специалисты прогнозируют, что по мере расширения базы данных и совершенствования алгоритмов эта технология радикально изменит систему оповещения о штормовых нагонах, обеспечивая прибрежные населенные пункты более оперативными и точными прогнозами.