Сожительница экс-замминистра обороны Иванова переоформила машины на других владельцев

Сожительница арестованного по делу о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова переоформила свои автомобили на других владельцев. Об этом сообщило «РИА Новости» .

Речь идет об автомобилях Mercedes и MINI Cooper. В начале мая на заседание суда по аресту Иванова пришла телеведущая Мария Китаева. С ней, как сообщал адвокат, бывший чиновник жил одной семьей.

В декларациях о доходах журналистки указана машина MINI Cooper S, которой она владеет более 20 лет. Однако 18 мая 2024 года у авто появился новый хозяин. Машину переоформили на другого человека.

Также в базах данных на владельца, чьи данные совпадают с Китаевой, записан Mercedes-Benz CLS. Объявление о продаже иномарки более чем за семь миллионов рублей появилось на одной из интернет-площадок. По данным нескольких баз, с 14 мая у машины новый владелец.

Иванова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его до 23 июня отправили в СИЗО Лефортово. Как отметил первый зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев, жалоб со стороны Иванова на содержание в изоляторе нет.