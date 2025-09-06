Создавшего программу по хищению денег хакера задержали в Рязани

В Рязани задержали хакера, разработавшего вирус для кражи банковских данных. Об этом сообщило МВД России .

В ведомстве уточнили, что ранее судимый мужчина создал вредоносную программу и через нее получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. Чтобы вывести деньги, он оформил три виртуальных счета на жителей Самарской области, Хабаровского края и Татарстана.

При обыске полиция изъяла 400 тысяч рублей, технику, телефоны и сим-карты. Против злоумышленника возбуждили дела по статьям о создании вредоносных программ и незаконном обороте средств платежей. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян с помощью фейкового бота «Госуслуг». Злоумышленники создают фальшивые рабочие чаты от имени руководителей и просят сотрудников подтвердить данные с помощью бота в мессенджере Telegram.