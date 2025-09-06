Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейкового бота «Госуслуг»

Аферисты разработали новую мошенническую схему — они убеждают использовать якобы официальный бот «Госуслуг» в мессенджере Telegram. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Злоумышленники создают фальшивые рабочие чаты от имени руководителей и просят сотрудников подтвердить данные с помощью бота в мессенджере Telegram. Преступники убеждают, что это нужно сделать, чтобы перевести архив работников на электронные носители.

Потенциальную жертву убеждают перейти по ссылке в бот, нажать start и ввести номер телефона. После этого аферисты требуют прислать код из смс и получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Ранее МВД составило психологический портрет жертвы телефонного мошенничества. По данным ведомства, аферисты чаще всего обманывают финансово грамотных россиян от 30 лет, у которых есть постоянная работа и накопления. Министерство уточнило, что за последнее время психологический портрет изменился.