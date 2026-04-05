Создатель «Леди Баг и Супер-Кот» зарегистрировал товарные знаки в России

Французская компания Miraculous зарегистрировала в России два товарных знака мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив электронную базу Роспатента.

Товарные знаки зарегистрировали в марте 2025 года. Один из них — это изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и маске. Второй — название «ZAG Heroez Miraculous».

В апреле этого года ведомство одобрило регистрацию. Теперь компания может продавать под своими брендами косметику, бижутерию, одежду, канцелярские товары и другие товары.

Ранее Puma подала заявку на регистрацию в России нового варианта своей фирменной полоски для обуви. Весной 2022 года немецкая компания остановила поставки в РФ и закрыла свои розничные точки.