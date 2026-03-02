Совфед: Социальный фонд России с 1 апреля автоматически проиндексирует пенсии на 6,8%

С 1 апреля 2026 года в России произойдет индексация социальной пенсии на 6,8%. Это затронет примерно 4,3 миллиона получателей, включая 3,6 миллиона пенсионеров по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, а также около 700 тысяч человек, получающих государственное пенсионное обеспечение. Об этом сообщитл RT сенатор Игорь Мурог.

Он объяснил, что социальные пенсии предназначены для граждан, которые не набрали достаточного страхового стажа для получения страховой пенсии. В эту категорию входят несовершеннолетние дети с инвалидностью, дети, у которых оба родителя неизвестны, и взрослые инвалиды с детства.

Кроме того, государственное пенсионное обеспечение распространяется на участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда», а также на людей, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, членов их семей и работников летно-испытательного состава.

После индексации средний размер социальной пенсии достигнет 16 590 рублей. Перерасчет будет осуществлен автоматически Социальным фондом России без необходимости подачи заявлений. Индексация проводится в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.