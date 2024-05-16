Совфед рассмотрит возможность создания реестра должников по алиментам | 360°

Общество 16 мая 2024, 15:39 Совфед рассмотрит возможность создания реестра должников по алиментам Совфед обсудит законопроект о создании реестра должников по алиментам 22 мая РИА «Новости»

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В Совете Федерации обсудят возможное создание реестра должников по алиментам. Заседание состоится 22 мая. Информация появилась на сайте верхней палаты парламента.

В прошлом году правительство внесло в Госдуму проект закона о создании реестра должников по алиментам. Туда предложили включить информацию о лицах, которых привлекли к административной и уголовной ответственности, а также тех, кто находится в розыске.

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Как напомнило РИА «Новости», проект федерального закона разработали, чтобы создать правовой механизм, который позволит воздействовать на уклоняющихся от выплаты алиментов россиян.

«В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске», — уточнили в пояснительной записке.

Госдума приняла законопроект в мае. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что эта инициатива направлена на защиту прав и интересов детей.