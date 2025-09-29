Единую ставку НДФЛ предложили ввести для иноагентов

Минфин предложил ограничить иноагентов в налоговых преференциях и ввести для них единую ставку НДФЛ в 30%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно предложению, они не смогут получить налоговые вычеты на инвестиции и им обязательно придется платить налоги на доходы от продажи активов, подарки и наследство.

Ограничения получат и организации, признанные иноагентами или принадлежащие им более чем на 10%. Они не смогут понижать ставки по налогу на прибыль и не платить за доходы по безвозмездным имущественным правам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил иностранным агентам новыми жесткими мерами, если они не поймут, что разрушать Россию нельзя. Он добавил, что такие люди пошли по пути предательства.