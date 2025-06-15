15 июня 2025 16:27 Советский теннисист Владимир Коротков умер в 77 лет Фото: Laura Proctor/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Коротков трижды становился чемпионом СССР, выигрывал в одиночном и парном разрядах. Он также побеждал на юниорских турнирах Большого шлема, включая Уимблдон и «Ролан Гаррос». В составе сборной страны выступал на Кубке Дэвиса, а в 1969 году стал чемпионом Европы в миксте.
За вклад в развитие тенниса в 2013 году был удостоен Русского Кубка. Федерация тенниса России выразила соболезнования семье и близким спортсмена.
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