Советский теннисист Владимир Коротков умер в 77 лет

На 78-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР Владимир Коротков. Об этом сообщила Федерация тенниса России.

Коротков трижды становился чемпионом СССР, выигрывал в одиночном и парном разрядах. Он также побеждал на юниорских турнирах Большого шлема, включая Уимблдон и «Ролан Гаррос». В составе сборной страны выступал на Кубке Дэвиса, а в 1969 году стал чемпионом Европы в миксте.

За вклад в развитие тенниса в 2013 году был удостоен Русского Кубка. Федерация тенниса России выразила соболезнования семье и близким спортсмена.

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