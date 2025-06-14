Умерла первая женщина-президент Никарагуа

Бывший президент Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в соцсети Х сообщил ее сын, журналист Карлос Фернандо Чаморро.

Де Чаморро заняла пост президента в 1990 году и стала первой женщиной — главой государства Никарагуа.

«Наша мать Виолета Барриос де Чаморро, экс-президент Никарагуа, скончалась сегодня, 14 июня 2025 года, в 2:21 утра в Сан-Хосе, Коста-Рика, после продолжительной болезни», — написал родственник.

Сын сообщил, что останки экс-президента временно похоронят в Коста-Рике, до тех пор, пока «Никарагуа вновь не станет Республикой, и ее патриотическое наследие сможет быть достойно почтено в свободной и демократической стране».

Де Чаморро занимала пост президента семь лет, ее приход к власти завершил десятилетие конфликта между правительством сандинистов и «контрас» и стал символом мирного перехода страны к демократии.

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