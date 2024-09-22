Художник Павел Шевелев обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчина заявил, что СССР якобы развязал войну вместе с Германией. Слова художника являются примером фальсификации истории, который оскорбляет память миллионов советских граждан, подчеркнули члены организации «Ветераны России».

Они обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Шевелева. Если СК решит возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, художнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Сам Шевелев ситуацию не комментировал.

Немецкие общественники ранее призвали Евросоюз не повторять ошибку Второй мировой войны. Память об этом событии должна остановить боевые действия на территории Украины, чтобы они не обернулись ядерной катастрофой.