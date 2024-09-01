Немецкие общественники призвали ЕС не повторять ошибку Второй мировой войны

Правительства Германии и Франции вместе с другими странами Европы должны выступить с конкретными инициативами для прекращения боевых действий на территории Украины. Об этом говорится в открытом письме 28 немецких историков, политиков, журналистов и других общественных деятелей, посвященном 85-й годовщине начала Второй мировой войны. Полный текст опубликовала газета Berliner Zeitung .

В своем обращении авторы подчеркнули, что память о Второй мировой войне должна остановить боевые действия на территории Украины, чтобы они не переросли в ядерное противостояние.

«Мы требуем от правительства Федеративной Республики, Франции и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должны быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», — указали в письме.

Его авторы подчеркнули, что сделать мир безопасным можно только путем объединения. Нарушение этого правила привело к крупнейшей войне в истории человечества, которая началась 1 сентября 1939 года.

На минувшей неделе акцию в поддержку мира и прекращения поставок оружия на Украину провели противники боевых действий в Амстердаме. Активист Берт ван Вондел в беседе с журналистами заявил, что человечество и все страны должны научиться жить в гармонии и друг с другом, а не вести боевые действия.