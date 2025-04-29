Совет по культуре появится при Следственном комитете России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при Следственном комитете России. <… > В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций», — рассказали представители СК.

Главной целью деятельности совета будет разработка решений для создания произведений культуры для продвижения среди молодежи патриотизма, активной гражданской позиции и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Решение о необходимости создания совета по культуре Бастрыкин принял после встречи с представителями кино- и телеиндустрии, которая состоялась накануне. На мероприятии обсудили вопросы влияния культуры на молодое поколение России и важности создания качественных произведений, посвященных важным историческим событиям, специальной военной операции и Великой Отечественной войне.

На прошлой неделе Бастрыкин передал дочери космонавта Алексея Леонова Оксане найденную книгу, подписанную Юрием Гагариным. Ранее девушка обратилась в СК с просьбой помочь найти ценное издание «Дорога в космос», которое похитили из личной библиотеки ее отца в 2008 году. В ближайшее время его выставят в одном из музеев, посвященном истории космонавтики.