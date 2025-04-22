Бастрыкин вручил дочери Леонова найденную книгу с подписью Гагарина

Председатель СК России Александр Бастрыкин передал дочери космонавта Алексея Леонова Оксане найденную книгу с дарственной надписью Юрия Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Леонова обратилась в Следственный комитет с просьбой помочь найти ценную книгу «Дорога в космос», которую похитили в 2008 году из личной библиотеки. Эту книгу летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин подарил ее отцу в 1961 году.

В результате местонахождение книги было установлено. Независимый эксперт подтвердил, что рукописный текст на ее форзаце выполнен Гагариным.

Леонова поблагодарила сотрудников СК за помощь, отметив, что такая книга должна принадлежать всему человечеству, поэтому ее выставят в одном из музеев, посвященном истории космонавтики.

В Мелитополе Запорожской области торжественно открыли бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Памятник установили недалеко от школы.