Совет от МЧС. Как по цвету пламени определить неисправность газового оборудования

Неисправность газового оборудования можно выявить в домашних условиях благодаря цвету пламени. Если он желтого цвета, то плиту нужно сразу выключить и вызвать специалиста, рассказали РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что синий цвет пламени указывает, что все в порядке и плитой можно спокойно пользоваться дальше.

В ведомстве подчеркнули, что обслуживать и ремонтировать газовое оборудование должны только квалифицированные специалисты.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов заявил, что эффективность новых штрафов за использование устаревших газовых плит в домах остается под вопросом. По его словам, для начала необходимо ужесточить требования к собственникам жилья, чтобы они допускали газовщиков внутрь помещения для проверки.