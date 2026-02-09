«Совершенно другое поколение». Блогер раскритиковал идею ГД о запрете порно для бездетных

В Госдуме предложили запретить бездетным россиянам посещать порносайты. С такой идеей выступила зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, из-за порнороликов у зумеров пропадает желание заниматься сексом и, следовательно, заводить семью. Поможет ли инициатива поднять демографию и как повлияет на общество, разобрался 360.ru.

Блогер Керим Костоев раскритиковал идею запрета порносайтов. По его мнению, любые ограничения вызывают агрессию и не решают проблемы, а подход к современной молодежи должен быть иным.

«Это совершенно другое поколение. И у них, в этом другом поколении, совершенно иное отношение к этому, потому что они видят куда более интересные в жизни вещи», — сказал он.

Отнимать у зумеров «последнее оставшееся» неправильно, потому что многие из представителей поколения Z и так не интересуются порно-контентом. Кроме того, романтические отношения молодежь строит по-другому — проводят совместный досуг вместо долгих ухаживаний.

«Нужно не запрещать, а нужно делать грамотное, нормальное половое воспитание в школах, в институтах, везде, а не заниматься вот этими всякими запретами», — объяснил Костоев 360.ru.

По его мнению, именно это может повлиять на ситуацию, в то время как новые ограничения только усугубят ситуацию.