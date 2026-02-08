Бездетным россиянам хотят запретить смотреть порно

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ограничить доступ к сайтам для взрослых для бездетных россиян, чтобы повысить рождаемость. С соответствующей инициативой депутат выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Желание близости — естественная биологическая потребность. Но контент для взрослых выступает заменой реальных отношений, снижая мотивацию к созданию семьи.

«Может быть, вход на эти сайты сделать только для тех, у кого есть дети, потому что если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой», — сказала Буцкая.

Ранее эксперт по демографии Сергей Галиев призвал вернуться к норме, когда детей рожали в возрасте от 20 до 27 лет.