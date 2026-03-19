Социолог Якубович заявил, что люди устали от стерильного совершенства текстов, сделанных нейросетями

С развитием технологий искусственного интеллекта маркетологи получили возможность создавать безупречные тексты и изображения за считаные секунды. Однако вместо ожидаемого восторга аудитория все чаще демонстрирует обратную реакцию — отторжение. Об этом заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, причина в том, что люди устали от стерильного совершенства и начали ценить человеческое несовершенство. Два десятилетия глянцевых журналов и отфотошопленных моделей сформировали запрос на правду.

«Идеальный текст ИИ — это текст без дыхания», — привел слова эксперта айт «ТСН24».

Если раньше люди тратили часы на вычитку, чтобы избежать ошибок, то сегодня приходится тратить часы на «очеловечивание», чтобы избежать стерильности. Главная проблема искусственного интеллекта — отсутствие личного опыта. Он компилирует среднее арифметическое из миллионов текстов, но не знает боли, радости или конкретных эмоций. Его «опыт» — это статистика, а человеческий — проживание здесь и сейчас.

Чтобы использовать нейросети без потери доверия, эксперт советует брать у ИИ черновик, но добавлять личные наблюдения, культивировать собственную точку зрения (даже спорную), показывать «кухню» и процесс. В эпоху, когда идеальный текст создается одной кнопкой, единственным конкурентным преимуществом становится реальный человеческий опыт.